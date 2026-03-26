26 марта 2026, 19:14

Бывший заместитель председателя Тернопольской ОВА приговорен к 8 годам лишения свободы

иллюстративное фото: из открытых источников
Верховный Суд оставил по-прежнему приговор бывшему заместителю председателя Тернопольской ОВА Игорю Гайдуку. Его приговорили к 8 годам лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

В четверг, 26 марта 2026 года, Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность приговора бывшему заместителю председателя Тернопольской областной военной администрации Игорю Гайдуку.

"Заслушав доводы сторон, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу стороны защиты и подтвердил законность приговора ВАКС от 6 марта 2025 г. и определения Апелляционной палаты ВАКС от 11 июля 2025 г.", – говорится в сообщении.

Экс-чиновника приговорили к 8 годам 2 месяцам лишения свободы. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях государственной и коммунальной форм собственности, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года. Кроме того, у него конфисковали авто.

Напомним, в начале 2026 года президент Владимир Зеленский сменил главу Тернопольской ОВА. Главой Тернопольщины стал Тарас Пастух.

