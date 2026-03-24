В Тернополе раздались мощные взрывы
Во время воздушной тревоги в Тернополе раздалась серия взрывов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую ОВА.
"Воздушная тревога в области продолжается! Работает ПВО. Фиксируется сбивание вражеских объектов", – говорится в сообщении.
Около 16:50 жители Тернополя сообщили о мощных взрывах в городе.
Власти призывают жителей Тернополя находиться в укрытиях.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадало административное здание в центре города.
Напомним, 24 марта из-за атак РФ шесть областей Украины частично остались без света. В настоящее время энергетики принимают меры по восстановлению электроснабжения.
