В Тернополе раздались мощные взрывы

Во время воздушной тревоги в Тернополе раздалась серия взрывов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую ОВА.

"Воздушная тревога в области продолжается! Работает ПВО. Фиксируется сбивание вражеских объектов", – говорится в сообщении.

Около 16:50 жители Тернополя сообщили о мощных взрывах в городе.

Власти призывают жителей Тернополя находиться в укрытиях.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадало административное здание в центре города.

Напомним, 24 марта из-за атак РФ шесть областей Украины частично остались без света. В настоящее время энергетики принимают меры по восстановлению электроснабжения.