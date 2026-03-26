Колишнього заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років позбавлення волі

Верховний Суд залишив без змін вирок колишньому заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Гайдуку. Його засудили до 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

У четвер, 26 березня 2026 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність вироку колишньому заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігорю Гайдуку.

"Заслухавши доводи сторін, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність вироку ВАКС від 6 березня 2025 року й ухвали Апеляційної палати ВАКС від 11 липня 2025 року", – йдеться у повідомленні.

Експосадовця засудили до 8 років 2 місяців позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної й комунальної форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки. Крім того, у нього конфіскували авто.

Нагадаємо, на початку 2026 року президент Володимир Зеленський змінив голову Тернопільської ОВА. Главою Тернопільщини став Тарас Пастух.