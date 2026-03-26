17:57  26 березня
Харків почали атакувати нові російські безпілотники
15:39  26 березня
На Львівщині судитимуть керівника ТЦК, який "забув" задекларувати майно на 8 мільйонів
14:55  26 березня
У Полтаві ветеран ЗСУ спустив собаку на поліцейських – суд виніс вирок
UA | RU
UA | RU
26 березня 2026, 19:14

Колишнього заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років позбавлення волі

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховний Суд залишив без змін вирок колишньому заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Гайдуку. Його засудили до 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

У четвер, 26 березня 2026 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність вироку колишньому заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігорю Гайдуку.

"Заслухавши доводи сторін, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність вироку ВАКС від 6 березня 2025 року й ухвали Апеляційної палати ВАКС від 11 липня 2025 року", – йдеться у повідомленні.

Експосадовця засудили до 8 років 2 місяців позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної й комунальної форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки. Крім того, у нього конфіскували авто.

Нагадаємо, на початку 2026 року президент Володимир Зеленський змінив голову Тернопільської ОВА. Главою Тернопільщини став Тарас Пастух.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
У Тернополі чоловік кинув у ТЦК "коктейль Молотова" і погрожував фізичною розправою
25 березня 2026, 20:14
На Тернопільщині внаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівля
24 березня 2026, 20:36
У Тернополі пролунали потужні вибухи
24 березня 2026, 16:59
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Можна як завгодно ставитися до Дональда Трампа, але ніколи не дозволяйте своїм емоціям взяти гору
26 березня 2026, 20:39
В Україні розслідують майже 100 тисяч справ про безвісти зниклих людей
26 березня 2026, 20:29
На Рівненщині п'яний водій збив дитину
26 березня 2026, 19:55
Стало відомо, чи відключатимуть світло в Україні 27 березня
26 березня 2026, 18:59
На Дніпропетровщині батько, який позбавлений батьківських прав, захотів виплати за сина-військового
26 березня 2026, 18:40
У Києві жінка купувала діагноз для сина-ухилянта
26 березня 2026, 18:25
Українські військові уразили на Луганщині російський ЗРК вартістю 25 мільйонів доларів
26 березня 2026, 18:10
Харків почали атакувати нові російські безпілотники
26 березня 2026, 17:57
Водій заснув: на Дніпропетровщині рейсовий мікроавтобус влетів у стовп
26 березня 2026, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »