25 марта 2026, 20:14

В Тернополе мужчина бросил в ТЦК "коктейль Молотова" и угрожал физической расправой

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Мужчина бросил в полицию и работников ТЦК «коктейль Молотова», а затем забаррикадировался в гараже

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, где работники ТЦК и полиция хотели "бусифицировать" двоих мужчин.

"Двое мужчин находились на территории гаражного кооператива "Дружба". К ним подъехали люди в форме, вероятно, представители ТЦК. Как рассказали мне: во время разговора один из мужчин повредил окно в автомобиле ТЦК и закрылся в гараже. Работники в форме вызвали полицию, а затем и спецподразделение. Одного мужчину задержали и забрали в наручниках", – сообщил очевидец.

Полицейские устанавливают все обстоятельства, после чего будет предоставлена окончательная правовая квалификация данного происшествия.

Как сообщалось, житель Тернопольщины предлагал полицейским 2000 долларов за то, чтобы его не доставляли в ТЦК. Инцидент произошел в середине марта.

Тернополь Тернопольская область бусификация мобилизация ТЦК полиция
