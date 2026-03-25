18:38  25 березня
На Закарпатті офіцер Держприкордонслужби втік за кордон
16:22  25 березня
На Волині водій авто "прокатав" на капоті працівника ТЦК
13:39  25 березня
В Одесі авто ТЦК травмувало пенсіонерку
UA | RU
UA | RU
25 березня 2026, 20:14

У Тернополі чоловік кинув у ТЦК "коктейль Молотова" і погрожував фізичною розправою

Читайте также на русском языке
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Читайте также
на русском языке

Чоловік кинув у поліцію і працівників ТЦК «коктейль Молотова», а потім забарикадувався у гаражі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліція Тернопільської області.

Інцидент стався на території гаражного кооперативу, де працівники ТЦК і поліція хотіли "бусифікувати" двох чоловіків.

"Двоє чоловіків перебували на території гаражного кооперативу "Дружба". До них під’їхали люди у формі, ймовірно, представники ТЦК. Як розповіли мені: під час розмови один із чоловіків пошкодив вікно в автомобілі ТЦК і зачинився в гаражі. Працівники у формі викликали поліцію, а згодом і спецпідрозділ. Одного чоловіка затримали та забрали в наручниках", – повідомив очевидець.

Поліцейські встановлюють всі обставини, після чого буде надана остаточна правова кваліфікація даній події.

Як повідомлялось, житель Тернопільщини пропонував поліцейським 2000 доларів за те, аби його не доправляли до ТЦК. Інцидент стався всередині березня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Валерій Пекар
Всі блоги »