12:55  23 марта
Чай с наркотиками: в Запорожье разоблачили масштабный наркобизнес
11:28  23 марта
Пробил крышу магазина и взорвался: детали инцидента в супермаркете Чернигова
09:57  23 марта
В Киевской области мужчина погиб во время сжигания травы
UA | RU
UA | RU
23 марта 2026, 10:36

Тернопольская молодежь может получить финансирование на собственные проекты

23 марта 2026, 10:36
Читайте також українською мовою
Фото: ОО "Защита государства"
Читайте також
українською мовою

При поддержке грантодателей и инициативы студенческой молодежи Тернопольский областной филиал ГО "Захист Держави" начинает проект "Вектор развития: инициативы для будущего"

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

Отмечается, что студенты и преподаватели смогут получить финансирование для реализации собственных идей по следующим направлениям:

  • военно-патриотическое движение;
  • трудоустройство и аутсорсинг;
  • инновации, ИТ, искусственный интеллект;
  • образование, культура, общественное пространство.

Впервые проект был представлен студентам Западноукраинского национального университета.

"Вектор развития" – это возможность реализовать собственную идею, повлиять на развитие общества и сделать реальные изменения в Украине, говорят в ОО "Защита государства".

Регистрация участников доступна по ссылке.

Напомним, в Черкасской областном филиале ГО "Захист Держави" на постоянной основе продолжается бесплатное обучение немецкому языку. Организаторы ждут подростков от 12 лет и взрослых 50+, желающих изучать язык в дружеской и поддерживающей атмосфере.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
гранты Тернополь студенты ГО Захист Держави
