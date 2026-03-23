Тернопольская молодежь может получить финансирование на собственные проекты
При поддержке грантодателей и инициативы студенческой молодежи Тернопольский областной филиал ГО "Захист Держави" начинает проект "Вектор развития: инициативы для будущего"
Об этом сообщила пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.
Отмечается, что студенты и преподаватели смогут получить финансирование для реализации собственных идей по следующим направлениям:
- военно-патриотическое движение;
- трудоустройство и аутсорсинг;
- инновации, ИТ, искусственный интеллект;
- образование, культура, общественное пространство.
Впервые проект был представлен студентам Западноукраинского национального университета.
"Вектор развития" – это возможность реализовать собственную идею, повлиять на развитие общества и сделать реальные изменения в Украине, говорят в ОО "Защита государства".
Регистрация участников доступна по ссылке.
