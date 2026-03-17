В Тернопольской области взрывотехники обезвредили боевую часть "шахеда"
Опасную находку при проведении весенне-полевых работ обнаружил житель Тернопольского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Как сообщили в полиции, масса боевой части составляла около 50 килограммов и создавала серьезную угрозу жизни и здоровью людей.
Специалисты в соответствии с протоколами безопасности провели разрядку взрывоопасного элемента, после чего транспортировали его в специально определенное место и обезвредили.
Напомним, в Тернопольской области пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконной продажей оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Стоимость оружия и боеприпасов оценили в 4,5 млн. грн.
В Тернопольской области во время копания септика погиб 19-летний пареньВсе новости »
16 марта 2026, 19:16В Тернополе водитель Mazda не справился с управлением и врезался в столб
16 марта 2026, 17:37Житель Тернопольщины предлагал полицейским 2000 долларов за то, чтобы его не доставляли в ТЦК
16 марта 2026, 16:17
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского
17 марта 2026, 18:13В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
17 марта 2026, 17:35На Львовщине разоблачили супругов-аферистов, заработавших более миллиона на родственниках военных
17 марта 2026, 17:15"И твоя, Кобзарь, слава не умрет, не полежит": в Ровенской области наградили талантливую молодежь
17 марта 2026, 16:45Двое жителей Одесщины наловили рыбы на 2,4 млн грн
17 марта 2026, 16:36В Ровенской области будут судить врача, из-за которой умер мужчина
17 марта 2026, 16:30На Закарпатье задержали 40-летнего львовянина, продававшего маршруты для побега из Украины
17 марта 2026, 16:09Украинские пограничники уничтожили позиции и средства связи врага в Харьковской области
17 марта 2026, 15:44В Индии задержали шестерых украинцев: что говорят в МИД
17 марта 2026, 15:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все блоги »