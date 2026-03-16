В Тернопольской области во время копания септика погиб 19-летний парень

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

В понедельник, 16 марта, около 15.15 в полицию поступило сообщение, что в селе Байковцы во время копания септика на территории частного хозяйства 19-летнего парня засыпало землей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Приехавшие на место происшествия правоохранители и спасатели выяснили, что во время проведения земельных работ в траншее глубиной около 4 метров произошел обвал грунта, в результате чего парня засыпало землей.

Во время проведения спасательных работ произошел повторный оползень, в результате чего трое сотрудников ГСЧС оказались под землей. На место происшествия были направлены дополнительные силы и средства.

Трое спасателей удалось вызволить из-под завала и доставить в больницу. Также из-под земли вытащили 19-летнего парня, которого спасти не удалось.

