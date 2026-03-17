На Тернопільщині вибухотехніки знешкодили бойову частину "шахеда"

Небезпечну знахідку під час проведення весняно-польових робіт виявив житель Тернопільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як повідомили у поліції, маса бойової частини становила близько 50 кілограмів і створювала серйозну загрозу для життя і здоров’я людей.

Фахівці відповідно до протоколів безпеки провели розрядження вибухонебезпечного елемента, після чого транспортували його у спеціально визначене місце та знешкодили.

Нагадаємо, в Тернопільській області припинено діяльність злочинного угрупування, яке займалося незаконним продажем зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв. Вартість зброє та боєприпасів оцінили в 4,5 млн грн.