На Тернопільщині вибухотехніки знешкодили бойову частину "шахеда"
Небезпечну знахідку під час проведення весняно-польових робіт виявив житель Тернопільського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як повідомили у поліції, маса бойової частини становила близько 50 кілограмів і створювала серйозну загрозу для життя і здоров’я людей.
Фахівці відповідно до протоколів безпеки провели розрядження вибухонебезпечного елемента, після чого транспортували його у спеціально визначене місце та знешкодили.
Нагадаємо, в Тернопільській області припинено діяльність злочинного угрупування, яке займалося незаконним продажем зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв. Вартість зброє та боєприпасів оцінили в 4,5 млн грн.
