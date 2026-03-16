В Тернополе водитель Mazda не справился с управлением и врезался в столб

Авария произошла 15 марта в 22:50 в областном центре на перекрестке проспект С. Бандеры - "Збаражское кольцо"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительной информации, водитель Mazda 6 не справился с управлением и врезался в электросопротивление.

После дорожно-транспортного происшествия бригада экстренной медицинской помощи доставила в медучреждение двух жителей Тернополя.

Как сообщалось, в Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС. Смертельная авария произошла в конце февраля.