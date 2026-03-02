На Тернопільщині зіткнулися три авто
Потрійна ДТП сталася 28 лютого о 13:57
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області.
За даними правоохоронців, житель Рівного, керуючи автомобілем ВМW допустив зіткнення автомобілем Nissan. У результаті удару ВМW відкинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався ще й у вантажний автомобіль Volvo.
Водієві ВМW надали меддопомогу без госпіталізації. Пасажира з даного авто, а також водія Nissan госпіталізували в травматологічне відділення.
Нагадаємо, на Тернопільщині перекинулась вантажівка із напівпричепом. Внаслідок аварії постраждав 37-річний водій.
