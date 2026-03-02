В Тернопольской области перевернулся грузовик с полуприцепом
Авария произошла 27 февраля в селе Игровица
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По данным полиции, житель Тернопольщины, управляя автопоездом в составе седельного тягача MAN TGX и полуприцепа с грузом, не учел дорожную ситуацию, не выбрал безопасную скорость и как следствие – съехал на обочину и перевернулся.
37-летний водитель с многочисленными ушибами и травмами госпитализирован.
Напомним, в Тернопольской области микроавтобус врезался в грузовик. Авария произошла в конце января 2026 года.
