В Тернопольской области перевернулся грузовик с полуприцепом

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, житель Тернопольщины, управляя автопоездом в составе седельного тягача MAN TGX и полуприцепа с грузом, не учел дорожную ситуацию, не выбрал безопасную скорость и как следствие – съехал на обочину и перевернулся.

37-летний водитель с многочисленными ушибами и травмами госпитализирован.

