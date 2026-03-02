На Тернопільщині перекинулась вантажівка із напівпричепом

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, житель Тернопільщини, керуючи автопоїздом у складі сідлового тягача MAN TGX та напівпричепа із вантажем, не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості і як наслідок – з'їхав на узбіччя та перекинувся.

37-річного водія з численними забоями та травмами госпіталізували.

