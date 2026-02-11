В Запорожье военный в СОЧ торговал оружием

Фото из открытых источников

В Запорожье правоохранители разоблачили незаконный канал торговли огнестрельным оружием и боеприпасами. Задержали военного, который самовольно покинул место службы

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Оказалось, что житель Запорожья накопил средства поражения, которые вывез из зоны боевых действий. Впоследствии он планировал продать это представителям криминального круга. Правоохранители провели контролируемую закупку вооружения на сумму 80 тысяч гривен. Во время очередной попытки продажи – автомата Калашникова с патронами и ручной осколочной гранаты – злоумышленника задержали.

Во время обысков у военного обнаружили два автомата АК-74, три гранатомета РПГ-7 с боеприпасами к ним, ручную осколочную гранату и патроны калибра 5,45 мм.

Пока он получил подозрение. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Ровенской области 29-летний мужчина приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за незаконное хранение боевых припасов. Правоохранители обнаружили в его доме 78 патронов калибра 5,45 мм и картуз с пороховым зарядом к артиллерийскому снаряду калибра 155 мм.