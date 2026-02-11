В Киеве отец и сын устроили семейный бизнес на уклонистах

Фото: прокуратура

В Киеве мужчины 45 и 24 лет устроили схему уклонения от мобилизации. Отец и сын обещали жителю столицы уехать за границу

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отец и сын нашли мужчину, который находится в розыске. Тогда они обещали ему помочь уехать за границу, предварительно сняв с розыска и трудоустроив на предприятие, где возможны выезды за границу.

Планировалось, что сначала благодаря связям в ТЦК "клиента" снимут с розыска, а затем состоится трудоустройство. Свои "услуги" злоумышленники оценили в 13 тысяч долларов при условии выезда за границу для отпуска, и в 15 тысяч долларов при условии выезда без возвращения.

"В то же время брать деньги лично в руки мужчина не захотел, сначала предложив перечислить их через пункт обмена валют на криптогаманец, а затем передать через знакомых. В конце концов договорились, что за деньгами без предупреждения приедет его 24-летний сын. При этом отец инструктировал сына о том, что надо быть осторожным, потому что за ним могут следить", - рассказали в прокуратуре.

Оба получили подозрения.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.