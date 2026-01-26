14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
12:25  26 января
В Полтавской области в доме взорвался газовый баллон: трое пострадавших
08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
26 января 2026, 11:10

6 тысяч долларов за снятие с розыска: в Тернополе коммунальщик устроил бизнес на ухилянтах

26 января 2026, 11:10
Иллюстративное фото
В Тернополе суд признал мастера КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» виновным в злоупотреблении влиянием. Оказалось, что он организовал схему уклонения от мобилизации

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью 2024 года мужчина сказал знакомому, что может повлиять на ТЦК, чтобы его сняли с розыска. Свои услуги он оценил в 6 тысяч долларов. По указанию обвиняемого в 3 тысячи долларов собеседник оставил на СТО.

В ноябре 2024 года коммунальщик также предложил солдату помочь уволиться с военной службы на основании акта обследования семейно-имущественного положения. За влияние на чиновников он просил 147 тысяч гривен. Впоследствии он получил еще 6 тысяч долларов от другого мужчины за "помощь" в постановке на военный учет.

В судебном заседании мужчина признал вину, искренне раскаялся и подтвердил, что действительно получал от трех человек взятки. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

23 января 2026
07 августа 2025
