6 тисяч доларів за зняття з розшуку: у Тернополі комунальник влаштував бізнес на ухилянтах

У Тернополі суд визнав майстра КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» винним у зловживанні впливом. Виявилось, що він організував схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени 2024 року чоловік сказав знайомому, що може вплинути на ТЦК, щоб його зняли з розшуку. Свої послуги він оцінив у 6 тисяч доларів. За вказівкою обвинуваченого 3 тисячі доларів співрозмовник залишив на СТО.

У листопаді 2024 року комунальник також запропонував солдату допомогти звільнитися з військової служби на підставі акту обстеження сімейно-майнового стану. За вплив на чиновників він просив 147 тисяч гривень. Згодом він отримав ще 6 тисяч доларів від іншого чоловіка за "допомогу" в постановці на військовий облік.

У судовому засіданні чоловік визнав вину, щиро розкаявся і підтвердив, що дійсно отримував від трьох осіб хабарі. Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.