23 января 2026, 14:55

Убегали за границу в форме полиции: в Киеве задержали врача-переправителя уклонистов

23 января 2026, 14:55
Фото: Нацполиция
В Киеве задержан врач, организовавший схему переправки мужчин призывного возраста за границу. За свои услуги он просил тысячи евро

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Врач частной клиники организовал схему для мужчин, желающих бежать за границу. Сам он родом из Черновицкой области, поэтому хорошо знал местность вблизи с Румынской границей. За свои услуги он просил от 15,5 до 20 тысяч евро.

В частности, одному из пациентов он предложил за 20 тысяч евро помочь попасть в соседнюю страну в обход официальных пунктов пропуска. Для этого "клиент" должен был доехать до Черновцов, заселиться в гостиницу и ждать, пока знакомые организатора отвезут его к месту пересечения границы. Врач отмечал, что клиенту придется переодеться в форму полиции или пограничной службы.

Задержали врача во время получения денег и сообщили о подозрении. Ему грозит до девяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 665 тысяч гривен.

Напомним, на Днепропетровщине правоохранители завершили расследование схемы фиктивного отцовства, из-за которой 25 мужчин незаконно пересекли границу.

Киев полиция уклонение от мобилизации
23 января 2026
