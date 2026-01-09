12:48  09 января
На Сумщине мужчина в течение 5 лет насиловал внучку: ему грозит пожизненное
11:26  09 января
В Тернопольской области 57-летний мужчина скрыто снимал в душе свою 21-летнюю соседку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
09 января 2026, 13:25

В Тернопольской области мужчина незаконно проник в магазин: что ему грозит

09 января 2026, 13:25
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
В городе Зборов полицейские задержали мужчину, который незаконно проник в помещение магазина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В четверг, 8 января около 8:30 на спецлинию Зборовского отделения полиции поступила информация о том, что в один из магазинов города проник неизвестный. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Правоохранители задержали злоумышленника прямо с поличным. Им оказался житель одного из сел Зборовской территориальной громады 1983 года рождения.

Как выяснилось, мужчина, проникая в помещение, ранил руку, поскольку ею разбивал стекло. Фигуранту оказали медицинскую помощь. Полицейские установили, что ни одного имущества из помещения магазина житель Зборовщины угнать не успел.

За совершенное злоумышленнику грозит штраф, исправительные работы или ограничение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, в Тернопольской области 57-летний мужчина скрытно снимал в душе свою 21-летнюю соседку. Ему грозит штраф, исправительные работы, пробационный надзор или ограничение свободы сроком до 3 лет.

ответственность полиция магазин Тернопольская область
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
