В Тернопольской области мужчина незаконно проник в магазин: что ему грозит

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В четверг, 8 января около 8:30 на спецлинию Зборовского отделения полиции поступила информация о том, что в один из магазинов города проник неизвестный. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.



Правоохранители задержали злоумышленника прямо с поличным. Им оказался житель одного из сел Зборовской территориальной громады 1983 года рождения.



Как выяснилось, мужчина, проникая в помещение, ранил руку, поскольку ею разбивал стекло. Фигуранту оказали медицинскую помощь. Полицейские установили, что ни одного имущества из помещения магазина житель Зборовщины угнать не успел.



За совершенное злоумышленнику грозит штраф, исправительные работы или ограничение свободы сроком до 3 лет.



Напомним, в Тернопольской области 57-летний мужчина скрытно снимал в душе свою 21-летнюю соседку. Ему грозит штраф, исправительные работы, пробационный надзор или ограничение свободы сроком до 3 лет.