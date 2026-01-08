15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
14:59  08 января
В Украину идут 30-градусные морозы
12:44  08 января
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
UA | RU
UA | RU
08 января 2026, 12:33

В Тернопольской области объявили оранжевый уровень опасности из-за осложнений погодных условий

08 января 2026, 12:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители призывают жителей региона воздержаться от поездок и не подвергать себя опасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

"Уже второй день область излишне засыпает снегом. А под снежным покровом – гололедица. В связи с изменением погоды синоптики объявили в Тернопольской области второй уровень опасности (оранжевый)", – говорится в сообщении.

Ситуация на дорогах и населенных пунктах Тернопольской области сложная. Потому полицейские призывают воздержаться от поездок и пребывания на открытой местности во время непогоды.

Оранжевый статус метеорологического явления свидетельствует о реальной угрозе жизнедеятельности населения, функционированию энергосистем и транспортного сообщения. Поэтому принято решение об ограничении движения крупногабаритного транспорта на участке дороги Бережаны-Рогатин. Вероятно, список дорог будет увеличен.

Как сообщалось, в ДТП в Тернопольской области погибли три человека, двое из них – подростки. Авария произошла в конце 2025 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область снег полиция погода гололед дорога
Непогода в Украине: движение затруднено, спасатели работают в усиленном режиме
08 января 2026, 12:17
В Тернопольской области в ДТП травмировались женщина с двумя детьми
07 января 2026, 13:17
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Умер известный украинский дирижер
08 января 2026, 16:35
В Харьковской области пьяный мужчина напал с ножом на 21-летнего парня
08 января 2026, 16:15
На Волыни аферисты выманили кругленькую сумму у 80-летнего дедушки
08 января 2026, 15:55
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
08 января 2026, 15:50
Во Львове прошла акция в поддержку пограничников
08 января 2026, 15:19
Непогода в Украине усложнила движение: ДТП и ограничения на дорогах в семи областях
08 января 2026, 15:08
В Украину идут 30-градусные морозы
08 января 2026, 14:59
Нанес государству 72 млн грн ущерба: на Львовщине ДБР подозревает бывшего чиновника Нацгвардии
08 января 2026, 14:39
Шуфричу разрешили выйти из-под стражи
08 января 2026, 14:35
4000 долларов за побег в Молдову: в Одесской области разоблачили организаторов незаконной переправки лиц через границу
08 января 2026, 14:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »