В Тернопольской области объявили оранжевый уровень опасности из-за осложнений погодных условий

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители призывают жителей региона воздержаться от поездок и не подвергать себя опасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

"Уже второй день область излишне засыпает снегом. А под снежным покровом – гололедица. В связи с изменением погоды синоптики объявили в Тернопольской области второй уровень опасности (оранжевый)", – говорится в сообщении.

Ситуация на дорогах и населенных пунктах Тернопольской области сложная. Потому полицейские призывают воздержаться от поездок и пребывания на открытой местности во время непогоды.

Оранжевый статус метеорологического явления свидетельствует о реальной угрозе жизнедеятельности населения, функционированию энергосистем и транспортного сообщения. Поэтому принято решение об ограничении движения крупногабаритного транспорта на участке дороги Бережаны-Рогатин. Вероятно, список дорог будет увеличен.

Как сообщалось, в ДТП в Тернопольской области погибли три человека, двое из них – подростки. Авария произошла в конце 2025 года.