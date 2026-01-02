Фото: Національна поліція

У Тернополі до обласної дитячої лікарні госпіталізували 16-річну жительку Тернопільського району після конфлікту під час святкування Нового року

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення на лінію 102 надійшло від бригади екстреної медичної допомоги. За даними медиків, дівчина перебувала у стані алкогольного сп’яніння та мала кусані рани й забої.

Правоохоронці встановили, що неповнолітня разом із компанією зустрічала Новий рік в обласному центрі. Між нею та 21-річною мешканкою Тернополя виник конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок сутички дівчина отримала тілесні ушкодження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі триває досудове розслідування.

