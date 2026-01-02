В Винницкой области разоблачили подозреваемого в умышленном убийстве: ему грозит пожизненное

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители Виннитчины задержали мужчину, подозреваемого в совершении умышленного убийства. Событие произошло в мае прошлого года

передает RegioNews.

Отмечается, что для установления лица, причастного к преступлению, следователи назначили ряд судебных экспертиз, а оперативники провели комплекс сыскных мероприятий.

В результате собранных доказательств правоохранители выяснили, что к уголовному правонарушению причастен 43-летний житель Кировоградской области, ранее девять раз привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.

По данным следствия, между 45-летним потерпевшим и подозреваемым в ходе встречи возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары твердым предметом по голове, от которых мужчина скончался. После совершенного фигурант покинул место происшествия.

Правонарушителя разыскали и задержали на территории Кировоградской области.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет или пожизненное заключение.

