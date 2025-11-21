У Тернополі зросла кількість жертв унаслідок російської атаки

фото: Національна поліція

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Тернополю зросла до 31

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Нацполіцію.

"Кількість загиблих – 31 особа, серед них – шестеро дітей. Травмованих – 94, у тому числі 18 дітей", – йдеться у повідомленні.

Усі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу.

Також триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 21 листопада в Тернополі під завалами знайшли тіла жінки та її маленьких дітей. Від початку рятувальної операції у місті по допомогу до фахівців звернулися вже 388 людей.