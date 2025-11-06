Фото: поліція

До поліції 4 листопада звернулася мешканка одного з сіл Кременецького району про шахрайство під час купівлі автомобіля

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

37-річна жінка перерахувала 70 тисяч гривень на банківські картки невідомій особі. Як виявилось – вона натрапила на шахрая.

Поліцейські встановили ймовірного фігуранта – 42-річного жителя Тернопільщини, раніше судимого за шахрайство (ст. 190 КК України). Наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення його місцеперебування.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція закликає громадян бути обачними під час онлайн-купівель чи продажів, не перераховувати передоплату незнайомим особам і перевіряти дані "продавців", а за підозрілих обставин звертатися за номером 102.

Нагадаємо, пенсіонер із Тернополя втратив 28 тисяч доларів через онлайн-шахрая. Чоловік хотів навчитися інвестувати у криптовалюту та довірився "брокеру" з соцмереж.