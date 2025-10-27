Фото: поліція

До поліції надійшло повідомлення від батька: його п’ятирічна донька отримала травму на майданчику в дитсадку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дитину госпіталізували – медики діагностували перелом передпліччя.

Поліцейські встановили, що під час прогулянки з іншими вихованцями на вулиці дівчинка забралася на високу драбину і впала. Вихователька не помітила цього вчасно.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 КК України та перевіряють, чи вбачається в діях виховательки неналежне виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, в Одесі проводять перевірку дитсадка через знущання над дітьми. Малечу змушували тримати руки вгору та присідати за непослух. Вихователя групи звільнять, а її колегу – наставника – відсторонили від роботи на час службової перевірки.