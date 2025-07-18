На Тернопільщині мікроавтобус збив 21-річну дівчину

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередніми даними, дівчина перебігала дорогу, вийшовши з рейсового автобуса. У цей час по зустрічній смузі рухався автомобіль Volkswagen Т4. Водій не встиг загальмувати і збив дівчину.

Потерпілу госпіталізували в реанімаційне відділення з численними травмами.

У водія мікроавтобуса взято кров на вміст алкоголю.

Нагадаємо, на Тернопільщині у ДТП загинув 19-річний мотоцикліст.