На Тернопільщині мікроавтобус збив 21-річну дівчину
Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Дунів Заліщицької громади. Під колесами мікроавтобуса опинилася 21-річна дівчина
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За попередніми даними, дівчина перебігала дорогу, вийшовши з рейсового автобуса. У цей час по зустрічній смузі рухався автомобіль Volkswagen Т4. Водій не встиг загальмувати і збив дівчину.
Потерпілу госпіталізували в реанімаційне відділення з численними травмами.
У водія мікроавтобуса взято кров на вміст алкоголю.
Нагадаємо, на Тернопільщині у ДТП загинув 19-річний мотоцикліст.
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