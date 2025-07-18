13:31  18 липня
На Одещині зник 9-річний хлопчик
07:46  18 липня
Штормове попередження: Україну накриють зливи та грози
05:40  18 липня
На Житомирщині корова впала в очисну споруду
UA | RU
UA | RU
18 липня 2025, 16:08

На Тернопільщині мікроавтобус збив 21-річну дівчину

18 липня 2025, 16:08
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Дунів Заліщицької громади. Під колесами мікроавтобуса опинилася 21-річна дівчина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередніми даними, дівчина перебігала дорогу, вийшовши з рейсового автобуса. У цей час по зустрічній смузі рухався автомобіль Volkswagen Т4. Водій не встиг загальмувати і збив дівчину.

Потерпілу госпіталізували в реанімаційне відділення з численними травмами.

У водія мікроавтобуса взято кров на вміст алкоголю.

Нагадаємо, на Тернопільщині у ДТП загинув 19-річний мотоцикліст.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область ДТП постраждала наїзд авто поліція
Колишнього очільника податкової Тернопільщини судитимуть за недостовірну декларацію на 23,4 млн грн
18 липня 2025, 14:45
На Тернопільщині померла жінка, яку облили бензином і підпалили
18 липня 2025, 11:26
На Тернопільщині "працівник банку" вкрав у жінки майже 60 тис. грн
18 липня 2025, 10:55
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
На Полтавщині чоловік з ампутованими стопами отримав вирок за ухилення від мобілізації
18 липня 2025, 16:59
На будівництві фортифікацій на Сумщині розкрали 27 млн
18 липня 2025, 16:40
На Сумщині засудили прикордонника, який продавав військові дані
18 липня 2025, 16:27
10 народних депутатів отримали підозру. А що по інших?
18 липня 2025, 16:22
"Боротьба за Чорне море": ГУР презентувало фільм про унікальні морські операції
18 липня 2025, 16:16
Накладання штрафів ніколи не було основною метою діяльності ТЦК
18 липня 2025, 15:58
Україна повернула з окупації групу дітей: наймолодшій – лише три роки
18 липня 2025, 15:41
Росія накопичила до 1000 дронів: можлива масштабна атака найближчим часом
18 липня 2025, 15:35
Негода на Прикарпатті: три села залишилися без транспортного сполучення
18 липня 2025, 15:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »