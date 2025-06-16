В Тернопольской области водитель Ford не справилась с управлением и влетела в дерево
В селе Галущинцы Подволочиской территориальной громады в аварию попала жительница Киева
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что женщина, управляя автомобилем Ford Focus, не справилась с управлением, допустила съезд на обочину, а затем столкнулась с деревом.
В больницу за медпомощью обратилась пассажирка 1963 года рождения.
Напомним, в Тернопольской области водитель Toyota сбил пенсионерку и скрылся.
В Тернопольской области водительница Toyota наехала на 71-летнюю женщинуВсе новости »
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