В Тернопольской области водитель Ford не справилась с управлением и влетела в дерево

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В селе Галущинцы Подволочиской территориальной громады в аварию попала жительница Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что женщина, управляя автомобилем Ford Focus, не справилась с управлением, допустила съезд на обочину, а затем столкнулась с деревом.

В больницу за медпомощью обратилась пассажирка 1963 года рождения.

Напомним, в Тернопольской области водитель Toyota сбил пенсионерку и скрылся.