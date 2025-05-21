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21 мая 2025, 11:36

В Тернопольской области военнослужащий пытался "продать" справку о непригодности к службе за 25 000 долларов

21 мая 2025, 11:36
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с внутренней безопасностью Национальной полиции и Службы безопасности задержали военнослужащего, пытавшегося наладить незаконный бизнес по продаже документов о непригодности к военной службе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В конце 2024 года он предложил местному жителю помочь с оформлением справки о непригодности с последующим исключением из военного учета. Свои "услуги" военный оценил в 25 тысяч долларов США – 20 тысяч авансом и еще 5 тысяч после получения документов. В случае отказа он угрожал клиенту мобилизовать его в армию.

Злоумышленник был задержан сразу после передачи второй части взятки. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области полицейские задержали мужчину, который за 14 000 долларов продавал отсрочки от армии.

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