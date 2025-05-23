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23 мая 2025, 15:13

Масштабный пожар в Тернополе: горят складские помещения

23 мая 2025, 15:13
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фото: ГСЧС Тернопольщины
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Сегодня, 23 мая, в 13:07 в Тернополе на улице Объездной вспыхнул масштабный пожар в торгово-складских помещениях

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области, передает RegioNews.

Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыли спасатели.

Площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Для ликвидации возгорания привлечены 12 единиц техники и 42 сотрудника ГСЧС.

Напомним, накануне в Ровно, в районе Ленокомбината, вспыхнул пожар на свалке.

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