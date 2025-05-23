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23 мая 2025, 03:05

На Тернопольщине будут судить дельцов за ввоз 14 авто из ЕС под видом гуманитарной помощи

23 мая 2025, 03:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В суд направили дело против группы мужчин, обвиняемых в махинациях с ввозом авто под видом гуманитарной помощи

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Житель Львовщины вместе с сообщниками из Тернопольской и Хмельницкой областей в 2023 году организовал незаконную схему: завозил автомобили из-за границы, подавая на таможню поддельные письма якобы от благотворительных организаций. В документах было указано, что машины предназначены для ВСУ.

На самом же деле авто продавали через сайты "OLX" и "Auto.ria" по цене от 2500 до 7500 долларов. В воинские части ни одно авто не попало.

Всего по схеме дельцы завезли 14 автомобилей. Фигуранты не уплатили более 3 млн грн в государственный бюджет пошлины, акцизный налог и НДС.

Правоохранители задержали злоумышленников в Тернопольской области при попытке ввоза очередного авто. Им угрожают реальные сроки заключения.

Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили схему контрабанды авто под видом помощи для военных.

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Тернопольская область авто ЕС гуманитарная помощь суд
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