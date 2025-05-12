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12 мая 2025, 15:56

В Тернополе няня оскорбляла 2-летнего ребенка: что ей угрожает

12 мая 2025, 15:56
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фото: Национальная полиция
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Публикацию о том, что няня оскорбляла двухлетнюю девочку, в социальных сетях разместила мама ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам мамы малолетней, она искала няню и нашла работницу в конце апреля через сайт объявлений. После телефонного разговора женщина договорилась с девушкой об уходе за ребенком. Няня в течение двух недель только дважды приходила к девочке. Впоследствии женщина увидела на одном из телеграмм-каналов видео со своим ребенком, который оскорбляет сиделка.

Нарушительницей оказалась 18-летняя жительница Тернополя. Во время разговора со стражами порядка она признала свою вину, но причину своего поступка объяснить не смогла.

За совершенное ей грозит штраф от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Напомним, в Тернополе во время пожара в многоэтажке погиб мужчина.

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