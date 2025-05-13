Двое жителей Тернополя могут сесть в тюрьму на 8 лет за кражу велосипедов

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях в полицию поступило сообщение от 38-летнего жителя областного центра о том, что у него ночью из подъезда многоэтажки угнали два велосипеда. Транспортные средства пострадавший хранил на лестничной клетке.

Правоохранители установили, что к краже причастны два человека — 19-летняя девушка и ее 45-летний знакомый. Оба – жители областного центра.

Угнанные велосипеды злоумышленники планировали продать.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ворам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области мужчина обокрал больницу.