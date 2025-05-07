В Тернопольской области 175 водителей лишили права управлять транспортными средствами

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С начала года в Тернопольской области почти две сотни водителей были лишены права управлять транспортными средствами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Полицейские напоминают: за управление транспортным средством без водительского удостоверения предусмотрена ответственность.

Штраф или лишение свободы до трех лет может угрожать тем, кто умышленно не исполняет приговор, решение, определение, постановление суда, вступившие в законную силу, или препятствует их исполнению.

"В целом с начала года сотрудники полиции Тернополя и области задокументировали 124 факта, когда водители, будучи лишены права управления, не выполняли решения суда", - говорится в сообщении.

Водителей, которых дважды ловили на том, что ездят без водительских прав, закон лишает права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 7 лет. Уголовная ответственность за неисполнение решения суда – статья 382 УКУ предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе фургон наехал на тротуаре на 72-летнюю женщину.