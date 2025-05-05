В Тернопольской области полицейские обнаружили тело без вести пропавшего мужчины

фото: иллюстративное

В конце апреля 64-летняя жительница одного из сел общины сообщила полицейским об исчезновении брата

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Женщина сообщила, что с 27 апреля ее 58-летний брат не выходит на связь и по месту жительства отсутствует. Сначала родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но безрезультатно.

На днях правоохранители и спасатели обнаружили тело разыскиваемого в лесном массиве вблизи одного из населенных пунктов. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Причину смерти установит судебно медицинская экспертиза.

Напомним, в Тернополе в пруду нашли тело женщины, которую искали с начала марта.