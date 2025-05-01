На Тернопольщине осудили мужчину, который более полугода насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

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Суд признал виновным жителя одного из сел этого Чертковского района в неоднократном изнасиловании ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина более полугода в собственном доме насиловал свою дочь, с которой он проживал вместе со своим отцом. Мама девочки лишена родительских прав и она не жила с ними. В конце июня прошлого года, когда мужчина в очередной раз совершил надругательство над дочерью, тетя девочки, внезапно зашедшая в комнату, увидела, как он наспех одевался. Девочка боялась при нем рассказать, что случилось, но впоследствии рассказала тете, что уже более 6 месяцев ее насилует родной отец. Он пригрозил, что выгонит дочь из дома, если она кому-нибудь об этом расскажет. Женщина вызвала полицию и правоохранители задержали мужчину.

Фигурант на суде свою вину признал, сказал, что раскаивается в содеянном и хочет идти защищать родину.

Суд назначил злоумышленнику 7 лет тюрьмы.

Сейчас мужчина находится под стражей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, в Николаевской области 19-летнего юношу осудили за изнасилование 9-летней сестры. Он получил 12 лет тюрьмы.