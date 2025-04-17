В Тернопольской области произошел пожар в лицее
Пожар возник в четверг, 17 апреля, около 04:20 в лицее в поселке Козова Тернопольского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожено помещение класса на площади 120 кв.м.
По предварительным данным, вероятная причина возгорания – короткое замыкание электросети.
Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка происшествия.
Напомним, 8 апреля на Закарпатье сгорел двухэтажный магазин. Площадь пожара составила 480 кв. метров.
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