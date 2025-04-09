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09 апреля 2025, 12:32

За кражу денег с чужой карты жителю Тернопольщины грозит до 3 лет лишения свободы

09 апреля 2025, 12:32
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фото: Национальная полиция
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Полицейские разоблачили жителя Тернопольского района в совершении мошенничества. Мужчина путем обмана получил доступ к банковским счетам потерпевшей и перевел средства с ее карточек на свои.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В милицию поступило сообщение от 20-летней девушки о том, что она обнаружила списание со своих банковских карт почти 30 тысяч гривен.

По словам потерпевшей, доступ к ее счетам имел знакомый, однако он на связь не выходит. К воровству денег оказался причастен 20-летний житель Тернопольского района, ранее судимый за мошеннические действия.

Милиционеры установили, что злоумышленник, злоупотребляя доверием девушки, узнал конфиденциальные данные ее банковских счетов. Заверил ее, что нужно совершить некоторые трансакции, однако, получив доступ к счету, завладел ее средствами.

По этому факту следственные полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области 6-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса авто.

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