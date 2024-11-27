10:27  27 ноября
Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
08:28  27 ноября
Житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену
23:56  26 ноября
Сколько заработала Татьяна Крупа на должности главы Хмельницкой МСЭК: данные НАБУ
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2024, 13:32

Украина разрешила Польше начать поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии

27 ноября 2024, 13:32
Читайте також українською мовою
Фото: Reuters
Читайте також
українською мовою

По результатам встречи министры иностранных дел Украины и Польши, Андрей Сибига и Радослав Сикорский заявили о достижении договоренностей. Украина не будет создавать препятствий для проведения польскими сторонами поисковых и эксгумационных работ, связанных с жертвами Волынской трагедии, а Польша со своей стороны обещает поддерживать евроинтеграционные стремления Украины.

Об этом информирует Regionews со ссылкой на Polsat News .

"Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на ее территории и заявляет о готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах. Конечно, мы также мобилизуем польские институты, такие как Институт национальной памяти, чтобы быть чувствительны к украинским требованиям", – заявил Сикорский.

Андрей Сибига добавил, что создание совместной рабочей группы является ключевым шагом в разработке практических механизмов реализации поисковых и эксгумационных мероприятий.

В совместном заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины, отмечается стремление двух стран разрешить исторические противоречия в духе христианских и общечеловеческих ценностей. В частности, Киев и Варшава договорились о начале деятельности совместной рабочей группы под эгидой Министерства культуры Украины и Министерства культуры Польши.

Также Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша будет поддерживать евроинтеграционные усилия Украины. "Во время польского председательства в Совете ЕС мы сделаем все возможное, чтобы ускорить процесс вступления Украины. Ее членство в ЕС является стратегически важным для нашей страны", - отметил министр.

Волынская трагедия остается сложной исторической темой обеих стран. По данным Украинского института национальной памяти, обострившийся во время Второй мировой войны социально-этнический конфликт между украинцами и поляками имел корни в политике дискриминации в межвоенной Польше. Такие явления как пацификация украинцев в 1930-х годах и деятельность нацистских и коммунистических режимов лишь усилили напряженность.

Этнические чистки, произошедшие в 1943–1944 годах, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения с обеих сторон. Идентифицировано около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв этого трагического периода.

Напомним, что в Киевской области нашли братскую могилу времен Второй Мировой войны.

Польша Украина МИД
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
На Волыни русские книги отправляют на переработку в виде туалетной бумаги
27 ноября 2024, 15:00
Оккупанты ударили БпЛА по пригороду Херсона: ранены гражданские
27 ноября 2024, 14:30
В Винницкой области мужчина напал с ножом на военного в ТЦК: пострадавший госпитализирован
27 ноября 2024, 14:29
Международные партнеры помогают создавать безбарьерное образовательное пространство для детей в Харькове
27 ноября 2024, 14:21
В Украину ввезли рекордное количество наличной валюты с 2013 года
27 ноября 2024, 14:10
Смертельный пожар на Житомирщине: в доме сгорели три человека
27 ноября 2024, 13:58
Из-за бомбардировок РФ пострадали трое мирных жителей Донецкой области
27 ноября 2024, 13:30
Полиция задержала интернет-гадалку из Луцка, которая взяла с женщины 450 тыс. грн "за снятие порчи"
27 ноября 2024, 13:18
В Херсонском районе россияне атаковали дронами гражданских: есть пострадавшие
27 ноября 2024, 13:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Тимофей Милованов
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Все блоги »