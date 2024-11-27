Украина разрешила Польше начать поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии

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По результатам встречи министры иностранных дел Украины и Польши, Андрей Сибига и Радослав Сикорский заявили о достижении договоренностей. Украина не будет создавать препятствий для проведения польскими сторонами поисковых и эксгумационных работ, связанных с жертвами Волынской трагедии, а Польша со своей стороны обещает поддерживать евроинтеграционные стремления Украины.

Об этом информирует Regionews со ссылкой на Polsat News .

"Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на ее территории и заявляет о готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах. Конечно, мы также мобилизуем польские институты, такие как Институт национальной памяти, чтобы быть чувствительны к украинским требованиям", – заявил Сикорский.

Андрей Сибига добавил, что создание совместной рабочей группы является ключевым шагом в разработке практических механизмов реализации поисковых и эксгумационных мероприятий.

В совместном заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины, отмечается стремление двух стран разрешить исторические противоречия в духе христианских и общечеловеческих ценностей. В частности, Киев и Варшава договорились о начале деятельности совместной рабочей группы под эгидой Министерства культуры Украины и Министерства культуры Польши.

Также Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша будет поддерживать евроинтеграционные усилия Украины. "Во время польского председательства в Совете ЕС мы сделаем все возможное, чтобы ускорить процесс вступления Украины. Ее членство в ЕС является стратегически важным для нашей страны", - отметил министр.

Волынская трагедия остается сложной исторической темой обеих стран. По данным Украинского института национальной памяти, обострившийся во время Второй мировой войны социально-этнический конфликт между украинцами и поляками имел корни в политике дискриминации в межвоенной Польше. Такие явления как пацификация украинцев в 1930-х годах и деятельность нацистских и коммунистических режимов лишь усилили напряженность.

Этнические чистки, произошедшие в 1943–1944 годах, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения с обеих сторон. Идентифицировано около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв этого трагического периода.

Напомним, что в Киевской области нашли братскую могилу времен Второй Мировой войны.