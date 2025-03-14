Меценаты Тернопольщины передали на фронт более 100 FPV дронов
Более сотни FPV дронов для бойцов спецподразделений передали меценаты Тернопольской области
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает RegioNews.
По словам предпринимателей, эти дроны будут помогать воинам уничтожать еще больше окупантов и вражеской техники.
В частности, дроны получат батальон полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Тернопольской области и бойцы Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лют".
За активную общественную позицию, за волонтерскую инициативу и поддержку работников Нацполиции, защищающих территориальную целостность государства, начальник ГУНП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко вручил меценатам благодарственные письма.
Напомним, в Тернопольской области в поле нашли тело пропавшего 17-летнего парня.