В Тернопольской области проживает мужчина, не имеющий гражданства ни одной из стран

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Чиновники Теребовлянского отдела УГМС в Тернопольской области приняли заявление на оформление вида на временное проживание у мужчины, недавно признанного ДМС лицом без гражданства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую правду.

В управлении Миграционной службы приняли заявление на оформление вида на временное проживание у мужчины, признанного лицом без гражданства. В службе объяснили, что лицо без гражданства — лицо, которое не рассматривается как гражданин каким-либо государством в силу действия его закона.

Согласно ч. 6 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", иностранцы и лица без гражданства могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины.

Напомним, в Тернопольской области строго наказали военного, который шел в СЗЧ.