На Тернопільщині проживає чоловік, який не має громадянства жодної з країн
Посадовці Теребовлянського відділу УДМС у Тернопільській області прийняли заяву на оформлення посвідки на тимчасове проживання у чоловіка, який нещодавно визнаний ДМС особою без громадянства
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську правду.
В управлінні Міграційної служби прийняли заяву на оформлення посвідки на тимчасове проживання в чоловіка, який визнаний особою без громадянства. В службі пояснили, що особа без громадянства — особа, яка не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дії її закону.
Відповідно до ч. 6 ст. 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", іноземці та особи без громадянства можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України.
Нагадаємо, в Тeрнoпiльськiй oбластi сувoрo пoкарали вiйськoвoгo, який пiшoв у СЗЧ.