В Тернополе мужчина до смерти избил сожительницу

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Муж до смерти избил житель Тернополя, но когда приехала полиция уверял, что она упала и получила травмы, несовместимые с жизнью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Тернопольской области.

Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили на полу бездыханное тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти. Позже выяснилось, что она скончалась в результате многочисленных телесных повреждений.

Преступление произошло в Тернополе 13 февраля около полуночи. По словам соседей, сожители злоупотребляли спиртными напитками, между ними часто возникали конфликты и к ним не раз приезжали полицейские.

49-летнего жителя Тернополя задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пьяный водитель сбил женщину насмерть. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Пока он уже находится под стражей.