В Тернопольской области мошенники присвоили деньги женщины под видом выплат помощи

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница региона и сообщила о том, что с ее банковской карточки неизвестные похитили более 80 тысяч гривен.

По словам заявительницы, в одной из социальных сетей она увидела информацию о возможности получить помощь. Чтобы оформить заявку, нужно было перейти по ссылке. Как выяснилось, это был фишинговый сайт. После того, как женщина ввела реквизиты банковской карты, ей стали поступать сообщения о снятии средств со счета.

По факту мошенничества начато уголовное производство в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса Украины.

"Чтобы не попасть на крючок мошенников, нужно соблюдать простые правила: получайте информацию только из официальных источников, а не социальных сетей или мессенджеров, не переходите по сомнительным гиперссылкам, держите в секрете CVV и пин коды вашей карты, логин и пароль к интернет-банкингу, не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах", - предупреждают в полиции.

Как сообщалось, в Харьковской области мужчина выманил у людей около 50 тысяч гривен, обещая помочь в эвакуации.