В Харьковской области мужчина выманил у людей почти 50 тысяч гривен, обещая помочь в эвакуации

фото: rbc.ua

Жителю Харьковской области грозит до восьми лет тюремного заключения. Он выманивал у людей деньги под предлогом эвакуации

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что мужчина 1986 года рождения на одном из сайтов разместил фейковое объявление о вывозе людей, животных, вещей, в том числе с прифронтовых территорий.

За свои "услуги" мошенник просил 4 тысячи гривен, при этом необходимо было оплатить сразу всю сумму. Когда же мужчина получал деньги от потерпевших, то сразу прекращал общение.

По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю доложено о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

На днях в столице задержали серийного мошенника, который обманывал кассиров и фармацевтов. Мужчине удалось получить преступным путем более 14 тысяч гривен. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.