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27 декабря 2024, 23:36

Суд вынес приговор жительнице Сумщины, которая едва не забила до смерти соседского ребенка

27 декабря 2024, 23:36
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фото иллюстративное: полиция
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К 11 годам лишения свободы приговорена 24-летняя девушка, пытавшаяся убить соседского ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Событие произошло в городе Белополье 10 марта этого года. 13-летняя девочка пошла к соседке, чтобы поиграть с ее детьми.

"Из неизвестных мотивов хозяйка сначала избила соседскую девочку деревянным поленом, а потом еще и нанесла несколько ударов ножом", - рассказали в прокуратуре.

Девочка получила тяжкие телесные повреждения.

При этом в суде обвиняемая отрицала свою вину. Однако по результату собранных доказательств она признана виновной в покушении на убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Чубинцы Белоцерковского района мужчина поссорился со своей сожительницей и ударил ее по голове, от чего женщина скончалась.

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