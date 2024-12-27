Суд вынес приговор жительнице Сумщины, которая едва не забила до смерти соседского ребенка

фото иллюстративное: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Событие произошло в городе Белополье 10 марта этого года. 13-летняя девочка пошла к соседке, чтобы поиграть с ее детьми.

"Из неизвестных мотивов хозяйка сначала избила соседскую девочку деревянным поленом, а потом еще и нанесла несколько ударов ножом", - рассказали в прокуратуре.

Девочка получила тяжкие телесные повреждения.

При этом в суде обвиняемая отрицала свою вину. Однако по результату собранных доказательств она признана виновной в покушении на убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Чубинцы Белоцерковского района мужчина поссорился со своей сожительницей и ударил ее по голове, от чего женщина скончалась.