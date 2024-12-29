В Черкасской области разоблачили 30-летнюю женщину, которая хранила дома боеприпасы

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Правоохранители задержали 30-летнюю жительницу Черкасской области по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру.

По данным следствия, женщина привезла 7 гранат и запалов к ним, а также тысячу патронов из Харьковской области. Боеприпасы она хранила дома.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли боевые припасы.

Злоумышленницу задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

За совершение уголовного правонарушения женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области пенсионер взял из разбитой техники россиян порох, чтобы топить печь.