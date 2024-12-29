В Черкасской области разоблачили 30-летнюю женщину, которая хранила дома боеприпасы
Правоохранители задержали 30-летнюю жительницу Черкасской области по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру.
По данным следствия, женщина привезла 7 гранат и запалов к ним, а также тысячу патронов из Харьковской области. Боеприпасы она хранила дома.
Правоохранители провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли боевые припасы.
Злоумышленницу задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
За совершение уголовного правонарушения женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области пенсионер взял из разбитой техники россиян порох, чтобы топить печь.
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