В Тернопольской области нашли тело пропавшего мужчины

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На днях, 13 декабря, на территории одного из садовых обществ в селе Довжанка Тернопольского района гражданин обнаружил тело неизвестного мужчины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как выяснили правоохранители, погибший – 39-летний житель села Великая Лука, которого родные подали в розыск еще 11 декабря. Травм на теле умершего судмедэксперт не обнаружил, а вскрытие показало, что причина смерти мужчины – общее переохлаждение.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.

Напомним, 11 декабря в Винницкой области в водоеме обнаружили тело человека. Погибшего из воды достали спасатели.