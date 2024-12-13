20:52  12 декабря
Объявлено победителей литературной премии "Книга года BBC-2024"
20:15  12 декабря
В Днепре мужчина угрожал гранатой пассажирам маршрутки
17:38  12 декабря
В Винницкой области повредили могилу военного: вандала разыскали
UA | RU
UA | RU
13 декабря 2024, 08:57

Энергетика по всей Украине под массированным ударом, – Галущенко

13 декабря 2024, 08:57
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Российские войска снова наносят массированные удары по украинской энергетике

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает RegioNews.

"Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы", – говорится в сообщении.

Галущенко отметил, что как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения.

Напомним, утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет.

Из-за массированной атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии.

Украина война обстрелы ракетный удар энергетика
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
На Прикарпатье работала ПВО: обломки ракеты упали в одном из сел
13 декабря 2024, 10:02
На Черниговщине из-за атаки дронов повреждена ферма: погибли 11 коров
13 декабря 2024, 09:52
Россияне ударили по Мирному на Харьковщине: четверо пострадавших
13 декабря 2024, 09:39
В Украине запустят новую электронную систему для бизнеса
13 декабря 2024, 09:25
Из-за атаки на энергетику 50% Тернопольской области остались без света
13 декабря 2024, 09:13
"Укрэнерго" увеличило объем отключений света из-за массированной атаки
13 декабря 2024, 08:48
На Львовщине электропоезд переехал мужчину: пострадавший погиб
13 декабря 2024, 08:45
Польша подняла авиацию из-за массированной ракетной атаки по Украине
13 декабря 2024, 08:38
В Одессе раздались взрывы
13 декабря 2024, 08:32
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »