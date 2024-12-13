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Российские войска снова наносят массированные удары по украинской энергетике

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает RegioNews.

"Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы", – говорится в сообщении.

Галущенко отметил, что как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения.

Напомним, утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет.

Из-за массированной атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии.