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Во вторник, 26 ноября, в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях будут действовать обновленные графики отключений

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

"По указанию Укрэнерго, с 13:00 добавилась еще одна очередь отключений. Поэтому есть изменения в графики отключений", – говорится в сообщении.

В частности, предусмотрены следующие изменения:

Киев – 1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Киевщина – 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Одещина – 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Днепропетровщина – 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

В случае изменений энергетики предупредят дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что во всех регионах 26 ноября будут применяться графики почасовых отключений в период с 7:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00.