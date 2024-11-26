В ДТЭК обновили графики отключений света на 26 ноября
Во вторник, 26 ноября, в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях будут действовать обновленные графики отключений
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.
"По указанию Укрэнерго, с 13:00 добавилась еще одна очередь отключений. Поэтому есть изменения в графики отключений", – говорится в сообщении.
В частности, предусмотрены следующие изменения:
- Киев – 1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
- Киевщина – 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
- Одещина – 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
- Днепропетровщина – 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
В случае изменений энергетики предупредят дополнительно.
Напомним, ранее сообщалось, что во всех регионах 26 ноября будут применяться графики почасовых отключений в период с 7:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00.
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