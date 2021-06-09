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09 июня 2021, 12:49 757

Выжила только дочь: на Херсонщине в ДТП погибла семья

09 июня 2021, 12:49 757
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Фото: Нацполиция
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Во вторник, 8 июня, на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило в полицию вчера около 18:00. На перекрестке автодорог столкнулись автомобили Audi Q7 и грузовик Volvo с полуприцепом.

"Водитель внедорожника двигался по второстепенной дороге Чаплинка-Новая Каховка, выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса-Мелитополь и не предоставил преимущества в движении грузовику", - объясняют в полиции.

В тяжелом состоянии в больницу был госпитализирован ребенок – 16-летняя девушка. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно на Херсонщине в ДТП попали пять машин, в результате чего пострадали шестеро детей.

Украина ДТП водители смерти Херсон

 
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